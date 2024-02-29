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«Нужно сохранить импульс второй половины прошлого года». Леклер – о целях на сезон

«Нужно сохранить импульс второй половины прошлого года». Леклер – о целях на сезон
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о цели его команды на предстоящий сезон-2024 Формулы-1.

«Нужно бороться за большее число побед, это определённо станет шагом вперёд. Тогда это будет позитивный сезон. Нам нужно продолжить положительную динамику второй половины прошлого года. Именно с таким подходом нам нужно подойти к этому сезону. Чтобы каждый раз, когда мы вносим изменения в машину, это позитивно отражалось на нашем прогрессе, как это было во второй половине прошлого сезона», — приводит слова Шарля Леклера LastWordOnSports.

Как отмечает издание, ранее результаты «Феррари» традиционно падали по ходу сезона. Но в прошлом году с приходом Фредерика Вассёра тенденция изменилась. «Феррари» внедрила значительные обновления машины и сильно провела вторую половину прошлого сезона.

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