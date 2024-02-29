Риккардо — быстрейший в первой практике Гран-при Бахрейна, Ферстаппен — 6-й

На трассе «Сахир» в рамках Гран-при Бахрейна Формулы-1 завершилась первая свободная практика. Лучшее время показал пилот «РБ» Даниэль Риккардо. Второй результат показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, а на третьем месте его партнёр по команде Оскар Пиастри.
Отметим, что четыре быстрейших гонщика использовали в этой сессии шины «софт», остальные ограничились более жёсткими шинами «медиум».
Гран-при Бахрейна. Первая свободная практика:
1. Даниэль Риккардо («РБ») – 1.32:869.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,032.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,244.
4. Юки Цунода («РБ») +0,314.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,324.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.30,267.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,382.
8. Шарль Леклер («Феррари») +0,399.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,433.
10. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +0,485.
11. Карлос Сайнс («Феррари») +0,516.
12. Серхио Перес («Ред Булл») +0,544.
13. Александер Албон («Уильямс») +0,714.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,999.
15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,054.
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,344.
17. Эстебан Окон («Альпин») +1,938.
18. Пьер Гасли («Альпин») +2,275.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +4,608.
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +5,069.