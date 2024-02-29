Риккардо — быстрейший в первой практике Гран-при Бахрейна, Ферстаппен — 6-й

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На трассе «Сахир» в рамках Гран-при Бахрейна Формулы-1 завершилась первая свободная практика. Лучшее время показал пилот «РБ» Даниэль Риккардо. Второй результат показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, а на третьем месте его партнёр по команде Оскар Пиастри.

Отметим, что четыре быстрейших гонщика использовали в этой сессии шины «софт», остальные ограничились более жёсткими шинами «медиум».

Гран-при Бахрейна. Первая свободная практика:

1. Даниэль Риккардо («РБ») – 1.32:869.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,032.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,244.

4. Юки Цунода («РБ») +0,314.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,324.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.30,267.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,382.

8. Шарль Леклер («Феррари») +0,399.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,433.

10. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +0,485.

11. Карлос Сайнс («Феррари») +0,516.

12. Серхио Перес («Ред Булл») +0,544.

13. Александер Албон («Уильямс») +0,714.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,999.

15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,054.

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,344.

17. Эстебан Окон («Альпин») +1,938.

18. Пьер Гасли («Альпин») +2,275.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +4,608.

20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +5,069.