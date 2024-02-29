Беганович завоевал поул Ф-3 в Бахрейне, Бедрин — 18-й

Пилот команды «Према» Дино Беганович выиграл квалификацию первого этапа Формулы-3 в Бахрейне. Второй результат показал Люк Браунинг, третьим в квалификации стал напарник Бегановича Габриэле Мини.
Первая гонка будет дана с реверсивной решётки, таким образом, Беганович стартует с поула только в субботней гонке. Никита Бедрин начнёт обе гонки первого этапа сезона-2024 18-м.
Формула-3. Бахрейн. Квалификация:
1. Дино Беганович – 1:46.431
2. Люк Браунинг +0.1
3. Габриэле Мини +0.1
4. Сами Мегетуниф +0.3
5. Сантьяго Рамос +0.3
6. Леонардо Форнароли +0.3
7. Тим Трамниц +0.3
8. Кристиан Мэнселл +0.4
9. Арвид Линдблад +0.4
10. Макс Эстерсон +0.5
11. Никола Цолов
12. Лоуренс ван Хупен +0.5
18. Никита Бедрин +0.7