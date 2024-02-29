Макс Ферстаппен выругался по радио во время первой тренировки Гран-при Бахрейна

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил недовольство на раннем этапе первой тренировки Гран-при Бахрейна. Голландец вышел в лидеры на шинах «медиум», проехав круг на 0,084 секунды быстрее напарника Серхио Переса. Однако, несмотря на это, был явно не в восторге от настроек своей машины, так как по командному радио он заявил следующее: «Вот [*** – ругательное слово], все как будто оторвались на много миль».

Гоночный инженер чемпиона ответил: «Хорошо, спасибо, посмотрим, сможем ли мы разобраться с этим в гараже».

Напомним, быстрейшим по итогам первой свободной практики был пилот «РБ» Даниэль Риккардо. Вторым был Ландо Норрис из «Макларена». Топ-3 замкнул Оскар Пиастри («Макларен»). Ферстаппен показал шестой результат.