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«Поддельный» Dodge Challenger на базе Honda Civic выпустят серийно

«Поддельный» Dodge Challenger на базе Honda Civic выпустят серийно
Mitsuoka M55
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Японская компания Mitsuoka Motor запустит серийное производство концепта M55, представленного в ноябре прошлого года. Автомобиль построен на базе Honda Civic 11-го поколения, однако обладает внешностью масл-кара Dodge Challenger. Производство планируется начать ближе к концу 2025 года.

Mitsuoka M55

Mitsuoka M55

Фото: Mitsuoka Motors

«Мы получили более тысячи сообщений! Мы впервые получили столько страстных сообщений от такого количества людей — всех возрастов и обоих полов», — цитирует представителя Mitsuoka издание Motor1.

Mitsuoka M55

Mitsuoka M55

Фото: Mitsuoka Motors

Mitsuoka M55 оснащён 1,5-литровым двигателем мощностью 180 лошадиных сил. Внешне автомобиль очень похож на Dodge Challenger, однако дизайн задней части скорее напоминает японские машины 1970-х годов.

Mitsuoka M55

Mitsuoka M55

Фото: Mitsuoka Motors

Отметим, что это уже не первый проект Mitsuoka в стиле американских масл-каров. Так, в 2022 году компания представила родстер Rock Star, созданный на базе Mazda MX-5 с внешностью Chevrolet Corvette Stingray.

Напомним, выпуск Dodge Challenger прекращён. Последним автомобилем линейки в декабре прошлого года стал Challenger SRT Demon 170 в цвете Pitch Black c 6,2-литровым двигателем HEMI V8 мощностью 1025 лошадиных сил.

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