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Bugatti опубликовала тизер своего нового двигателя. Это гибридный V16

Bugatti опубликовала тизер своего нового двигателя. Это гибридный V16
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Компания Bugatti опубликовала тизер своего нового двигателя, который ляжет в основу преемника гиперкара Chiron и заменит легендарный W16. Новой силовой установкой марки станет гибрид V16, что подтверждает опубликованное Bugatti видео. Другой официальной информации о моторе пока нет.

Права на видео принадлежат Bugatti. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале Bugatti.

По слухам, новая силовая установка разработана совместно с Cosworth. Ожидается, что рабочий объём двигателя станет больше — 8,3 литра вместо восьми. Считается, что двигатель внутреннего сгорания будет способен раскручиваться до 9000 оборотов в минуту, а вместе с тремя электромоторами будет генерировать мощность порядка 1800 лошадиных сил.

Ожидается, что первый автомобиль с гибридным двигателем V16 Bugatti представит в июне этого года.

Напомним, последним автомобилем Bugatti с мотором W16 и четырьмя турбинами станет родстер Mistral, для которого разработаны самые большие карбоновые тормоза в мире. Автомобиль будет выпущен тиражом в 99 экземпляров, и все они раскуплены. При этом недавно на немецкой площадке Mobile перепродавали слот на приобретение ещё не выпущенной машины за € 8,5 млн.

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