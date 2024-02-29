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Хэмилтон — лучший во второй тренировке Гран-при Бахрейна, Рассел — 2-й, Алонсо — 3-й

Хэмилтон — лучший во второй тренировке Гран-при Бахрейна, Рассел — 2-й, Алонсо — 3-й
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На трассе «Сахир» завершилась вторая свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1. Быстрейшим по её итогам был Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Второй результат продемонстрировал его товарищ по команде Джордж Расселл. Третьим был Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал шестой результат. Отметим, что Ландо Норрис не проехал попытку на мягких шинах.

Гран-при Бахрейна. Вторая свободная практика:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.30,374 (24 круга)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,206 (22)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,286 (21)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,395 (24)
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,410 (26)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,477 (24)
7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,510 (23)
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,517 (26)
9. Шарль Леклер («Феррари») +0,739 (25)
10. Серхио Перес («Ред Булл») +0,741 (26)
11. Александер Албон («Уильямс») +0,959 (26)
12. Даниэль Риккардо («РБ») +1,142 (26)
13. Логан Сарджент («Уильямс») +1,341 (26)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,390 (27)
15. Юки Цунода («РБ») +1,507 (29)
16. Пьер Гасли («Альпин») +1,577 (24)
17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,627 (24)
18. Эстебан Окон («Альпин») +1,653 (25)
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,674 (27)
20. Ландо Норрис («Макларен») +2,234 (25)

Формула-1 2024. Этап 1, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 2
29 февраля 2024, четверг. 18:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:30.374
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.206
3
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.286
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