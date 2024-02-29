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Льюис Хэмилтон выделил трёх конкурентов «Мерседеса» в новом сезоне Формулы-1

Льюис Хэмилтон выделил трёх конкурентов «Мерседеса» в новом сезоне Формулы-1
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Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о командах, которые смогут навязать плотную борьбу его гоночному коллективу.

«Думаю, пока слишком рано говорить об этом, но близко к нам будут «Макларен», «Феррари» и «Астон Мартин». Если у Макса будет всё получаться, его будет трудно догнать», — сказал Хэмилтон во время общения с журналистами на Гран-при Бахрейна.

Напомним, сегодня, 29 февраля, состоялись две свободные практики Гран-при Бахрейна. По итогам первой тренировки Хэмилтон показал девятый результат. Во второй практике Льюис был быстрейшим. 1 марта состоится третья свободная практика, а также квалификация.

Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на решение «Ред Булл» оправдать Кристиана Хорнера.

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