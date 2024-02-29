Расселл: не собираемся витать в облаках, по гоночному темпу Ферстаппен уверенно быстрейший

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал быстрейшие результаты своей команды на тренировках Гран-при Бахрейна.

«Мы не собираемся витать в облаках после первых тренировок. Наш квалификационный темп выглядел сильным. Мы внесли некоторые изменения после тестов, и улучшения превзошли наши ожидания. Но самое главное — гоночный темп. Ферстаппен выглядел уверенно быстрейшим, а с „Феррари“, „Маклареном“ и „Астон Мартин“ всё было очень плотно. Так что, вероятно, тут нас ожидает настоящая схватка.

Как бы то ни было, мы довольны тем, как прошёл первый день. Машина хорошо работает. Мы поймём, благодаря чему удалось добиться основного прогресса, и постараемся его закрепить. Мы хотим бороться в субботу вечером за хорошие позиции", — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».