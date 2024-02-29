Хэмилтон отреагировал на то, что «Мерседес» оказался быстрейшим на тренировках ГП Бахрейна

Гонщик «Мерседса» Льюис Хэмилтон отреагировал на свой быстрейший результат на пятничных тренировках Гран-при Бахрейна.

«На первой практике было очень ветрено, состояние трассы сильно отличалось от того, что было на тестах. Мы точно не знали, где находимся относительно всех остальных, а потом у нас была позитивная вторая тренировка. Ощущения от машины были хорошими, но мы не можем быть слишком уверенными в себе. Мы знаем, что ещё есть над чем поработать, а наш гоночный темп не позволяет сражаться с «Ред Булл».

В целом, однако, я намного более доволен машиной, чем в прошлом году. Мы внесли хорошие изменения, теперь по ощущениям это куда больше похоже на гоночный болид. Это очень хорошая платформа для развития по ходу сезона. Нам просто нужно продолжать работать и догонять», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».