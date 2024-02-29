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Макс Ферстаппен предположил, как сложится квалификация Гран-при Бахрейна

Макс Ферстаппен предположил, как сложится квалификация Гран-при Бахрейна
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о выступлении в двух тренировках Гран-при Бахрейна, а также высказался о предстоящей квалификации. В обеих свободных практиках Макс показал шестой результат.

«Я думаю, было не так уж и плохо. Возможно, некоторые соперники уже немного поработали с настройками двигателя для получения максимальной скорости. Но нам нужно просто сохранять концентрацию. Наверное, сегодня у нас были небольшие проблемы с балансом спереди и сзади.

Нам просто нужно найти оптимальные настройки. Особенно это важно здесь, на трассе с абразивным асфальтом. Как только они будут найдены, отыграть время не составит проблем. Полагаю, борьба в квалификации получится очень плотной», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

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