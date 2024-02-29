Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко назвал лучшую команду Ф-1 с точки зрения гоночного темпа на данный момент

Марко назвал лучшую команду Ф-1 с точки зрения гоночного темпа на данный момент
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями о выступлении команды в первых двух свободных практиках стартового этапа сезона Формулы-1 2024 года – Гран-при Бахрейна. Голландский пилот команды Макс Ферстаппен в обеих тренировках был шестым. Мексиканец Серхио Перес в первой свободной практике показал 12-й результат, а во второй был 10-м.

«Сегодня было не так легко, как на тестах, но мы по-прежнему уверены в себе. Я и сейчас считаю, что «Феррари» будет очень сильна в квалификации. Что касается гоночного темпа, мне кажется, что самая сильная команда — это мы. Нас ждёт плотная борьба», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

Ранее итоги пятничных тренировок подвёл Перес.

Материалы по теме
Перес: много слышали, что опережаем всех на секунду — это заставляло меня улыбаться
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android