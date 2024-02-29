Марко назвал лучшую команду Ф-1 с точки зрения гоночного темпа на данный момент

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями о выступлении команды в первых двух свободных практиках стартового этапа сезона Формулы-1 2024 года – Гран-при Бахрейна. Голландский пилот команды Макс Ферстаппен в обеих тренировках был шестым. Мексиканец Серхио Перес в первой свободной практике показал 12-й результат, а во второй был 10-м.

«Сегодня было не так легко, как на тестах, но мы по-прежнему уверены в себе. Я и сейчас считаю, что «Феррари» будет очень сильна в квалификации. Что касается гоночного темпа, мне кажется, что самая сильная команда — это мы. Нас ждёт плотная борьба», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

Ранее итоги пятничных тренировок подвёл Перес.