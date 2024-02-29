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Вассёр — о двух тренировках ГП Бахрейна: не знаю, что случилось с Ферстаппеном

Вассёр — о двух тренировках ГП Бахрейна: не знаю, что случилось с Ферстаппеном
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о выступлении команды в первых двух тренировках стартового этапа сезона Формулы-1 2024 года – Гран-при Бахрейна. В первой тренировке пилоты команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс были восьмым и 11-м, а во второй – Сайнс был четвёртым, а Леклер – девятым. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» оба раза показывал шестой результат.

«Не знаю, что случилось с Максом сегодня, потому что я ожидал, что он будет быстрее. Признаюсь, был немного удивлён. Однако его гоночный темп был конкурентоспособным. Макс был немного быстрее всех остальных. Полагаю, завтра у него будет хороший темп на быстром круге. Если отбросить Макса, мы все были очень близки. Предсказать, как всё пойдёт, становится просто невозможно. Мы даже не знаем, сколько топлива было у остальных, так что трудно сейчас высказывать какие-либо предположения», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.

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