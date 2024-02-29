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«Не лучший мой день». Ландо Норрис — о двух тренировках Гран-при Бахрейна

«Не лучший мой день». Ландо Норрис — о двух тренировках Гран-при Бахрейна
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис дал комментарий по поводу выступления в двух тренировках Гран-при Бахрейна, а также высказался о предстоящей квалификации. По итогам первой свободной практики британский гонщик был вторым. Во второй тренировке Ландо показал 20-й результат.

«Не лучший мой день. Не всегда удавалось всё складывать воедино, но, надеюсь, завтра у меня будет получаться больше. Мы кое-что попробовали и немного продвинулись в том, что касается понимания машины. Так что да, прогресс достигнут, но завтра нам предстоит многое попробовать и улучшить», — приводит слова Норриса пресс-служба Формулы-1.

1 марта состоится третья тренировка Гран-при Бахрейна (15:30 мск). В этот же день пройдёт квалификация (19:00).

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