Карлос Сайнс оценил уровень «Феррари» после двух тренировок ГП Бахрейна

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался об участии в двух тренировках Гран-при Бахрейна, а также поделился мнением о предстоящей квалификации. По итогам первой свободной практики испанец был 11-м. Во второй тренировке Карлос продемонстрировал четвёртый результат.

«День вышел более сложным по сравнению с тестами. Ветер был сильнее, из-за чего было сложнее сохранять стабильность на трассе. Очевидно, мы не знаем плана других участников, но с точки зрения конкурентоспособности, похоже, мы более или менее там, где и рассчитывали оказаться. Кроме того, я чувствую, что мы хорошо провели четверг, завершив всю нашу программу и тесты шин. Пришло время проанализировать данные и подготовиться к квалификации. Я с нетерпением её жду, похоже, она будет напряжённой!» — приводит слова Сайнса пресс-служба его официального сайта.