Пиастри: посмотрим, сколько мешков с песком выпадет из машин «Ред Булл» в субботу

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением о выступлении в первых двух тренировках Гран-при Бахрейна. В первой свободной практике австралиец был третьим, а во второй – пятым.

«Ред Булл» кажется не таким быстрым, как мы думали. Посмотрим, сколько мешков с песком выпадет из их машин завтра. «Мерседес» выглядел быстро, Фернандо выглядел быстро. Всегда немного сложно судить по выступлениям в пятницу, но мне кажется, что мы в некотором роде близки к тому, чтобы набрать очки. Думаю, вполне возможно оказаться рядом с подиумом или около 10-го места. Как-то неправильно пенять на ветер, но в ветреную погоду действительно непросто. Эти машины очень чувствительны к ветру. Так что было непросто, и завтра будет примерно то же самое», — приводит слова Пиастри F1i.