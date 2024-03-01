Rolls-Royce показал эксклюзивный родстер. Он украшен деревом и необычными часами

Компания Rolls-Royce показала уникальный проект Arcadia Droptail, созданный по индивидуальному заказу одного из своих клиентов. Автомобиль выделяется необычным дизайном с использованием деревянных панелей в кузове и салоне, а также может похвастаться часами с самым сложным в истории Rolls-Royce циферблатом — на его создание ушло два года.

Rolls-Royce Arcadia Droptail Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Arcadia Droptail выдержан в спокойных светлых тонах, которые сочетаются с панелями из древесины твёрдых сортов. Они используются в задней части кузова, а также в интерьере автомобиля. Отмечается, что на установку 233 деревянных элементов ушло около 8000 часов.

Интерьер Rolls-Royce Arcadia Droptail Фото: Rolls-Royce

«Этот автомобиль — наиболее точное выражение индивидуального стиля, когда-либо созданное подразделением Coachbuild», — отмечают создатели автомобиля.

Часы Rolls-Royce Arcadia Droptail Фото: Rolls-Royce

Напомним, Rolls-Royce Droptail был представлен в августе 2023 года. У автомобиля 6,75-литровый двигатель V12, созданный на базе силовой установки BMW N74, мощностью 600 лошадиных сил. В общей сложности Rolls-Royce построит лишь четыре экземпляра Droptail, и Arcadia — третий из них.