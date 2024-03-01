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Лоран Мекис отреагировал на критику «РБ» за тесное сотрудничество с «Ред Булл»

Лоран Мекис отреагировал на критику «РБ» за тесное сотрудничество с «Ред Булл»
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Руководитель команды «‎РБ» Лоран Мекис прокомментировал критику своей команды по поводу сотрудничества с «Ред Булл». Ранее некоторые выражали обеспокоенность и недовольство расширением кооперации двух гоночных коллективов.

«Существует чёткий набор правил, и мы действуем в его рамках на 100%. Вместе с Международной автомобильной федерацией мы приняли все необходимые меры предосторожности, чтобы убедиться, что нет никаких сомнений в том, что мы действуем в рамках правил.

Я приглашаю любого, у кого есть хоть какие-то сомнения относительно соблюдения спортивных, технических или финансовых правил, а также того, соблюдаем ли мы их сами. Каждый может обратиться в ФИА и попросить их провести дополнительное расследование», — приводит слова Мекиса Racingnews365.

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