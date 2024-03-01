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Руководитель Ф-1 и президент ФИА намерены встретиться из-за «доказательств» вины Хорнера

Руководитель Ф-1 и президент ФИА намерены встретиться из-за «доказательств» вины Хорнера
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали собирается провести встречу в Бахрейне с президентом Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммедом бен Сулайемом по поводу ситуации с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером. Об этом информирует Racingnews365.

Стороны решили встретиться после появления новости, согласно которой архив с Google-диска, якобы содержащий доказательства вины Кристиана, был разослан сотне журналистов Формулы-1 и другим боссам команд «Королевских гонок». Сообщалось также, что компромат был отправлен как Доменикали, так и бен Сулайему.

Напомним, сегодня, 1 марта, в рамках Гран-при Бахрейна состоится третья свободная практика и квалификация. Начало тренировки запланировано на 15:30 мск. Квалификация стартует в 19:00 по московскому времени.

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