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Леклер оценил поведение новой машины после двух тренировок Гран-при Бахрейна

Леклер оценил поведение новой машины после двух тренировок Гран-при Бахрейна
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил итоги первых двух тренировок Гран-при Бахрейна. По словам гонщика, сюрпризов не произошло.

«Никаких неприятных сюрпризов не было. Впрочем, и приятных тоже. Машина работала в соответствии с ожиданиями.

«Мерседес» смотрится сильно, что тоже можно считать сюрпризом, хотя мы не знаем, с каким количеством топлива в баках они ездили. На данный момент лучшее, что мы можем сделать – это сосредоточиться на себе. Мы очень довольны ощущениями от работы болида», – приводит слова Леклера Sky Sports.

Напомним, 29 февраля на трассе «Сахир» состоялись свободные практики Гран-при Бахрейна Формулы-1. По итогам первой практики Шарль Леклер показал восьмой результат, а по итогам второй – девятый.

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