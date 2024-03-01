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Валттери Боттас рассказал, готов ли он сбрить усы ради возвращения в «Мерседес»

Валттери Боттас рассказал, готов ли он сбрить усы ради возвращения в «Мерседес»
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Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас высказался о возможном возвращении в «Мерседес». Финский гонщик выступал за эту команду с 2017 по 2021 год.

«В нашем спорте не стоит ничего исключать – в Формуле-1 возможно всё. Но больше мне нечего добавить по данному поводу», – приводит слова Боттаса Ilta-Sanomat.

Также Боттас ответил на вопрос, готов ли он сбрить усы ради возвращения в «Мерседес».

«Такое требование мне не понравится (смеётся). Если мы говорим о возвращении в команду, вместе с которой я вновь смогу бороться за подиумы, тогда да, полагаю, я соглашусь сбрить усы», — добавил пилот.

Напомним, в следующем сезоне «Мерседес» покинет британский гонщик Льюис Хэмилтон. Он продолжит карьеру в «Феррари».

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