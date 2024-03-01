Сайнс — лучший по итогам 3-й тренировки ГП Бахрейна, Алонсо — 2-й, Ферстаппен — 3-й

На трассе «Сахир» подошла к концу третья тренировка стартового этапа сезона Формулы-1 2024 года – Гран-при Бахрейна. Лучший результат по её итогам продемонстрировал Карлос Сайнс, представляющий «Феррари». Вторым был Фернандо Алонсо из «Астон Маритин». Третий результат показал Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был 12-м.

Гран-при Бахрейна. Третья свободная практика:

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.30,824 (17 кругов)

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,141 (17)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,238 (15)

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,270 (16)

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,294 (11)

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,366 (11)

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,386 (12)

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,424 (16)

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,454 (12)

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,572 (16)

11. Даниэль Риккардо («РБ») +0,625 (13)

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,628 (19)

13. Юки Цунода («РБ») +0,807 (13)

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,847 (19)

15. Александер Албон («Уильямс») +1,141 (16)

16. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,176 (16)

17. Валттери Боттас («Заубер») +1,272 (16)

18. Эстебан Окон («Альпин») +1,300 (10)

19. Логан Сарджент («Уильямс») +1,301 (15)

20. Пьер Гасли («Альпин») +1,558 (13)