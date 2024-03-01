Артём Шабанов выиграл 2-й этап сезона Sochi Drift Challenge

В г. Усть-Лабинск (Краснодарский край) с 22 по 25 февраля 2024 года прошел 2 этап Чемпионата по дрифту Sochi Drift Challenge. Об этом сообщает пресс-служба гоночной серии.

Этот город впервые принимал пилотов из этого вида автоспорта. В этапе SDC приняли участие 11 команд, 88 пилотов из 27 городов России, а также представители Республики Беларусь.

Особенностью трассы СТК «Пилот» является ее компактность и виражность. В субботу в рамках квалификации не всем удавалось прохождение сложной траектории, о чем свидетельствуют оставленные на блоках бамперы. Некоторые пилоты так и не смогли показать результат в квалификационных заездах, как, например, победитель 1 этапа SDC Илья Попов – его подвёл Nissan 370Z.

Лидером первого дня стал бронзовый призер 1 этапа SDC Артём Шабанов из команды TimeUp. Оценки судей были такие: траектория 40/40, стиль 38.5/40, угол 20/20.

В воскресенье в финальном противостоянии встретились лучшие пилоты первого дня: победитель квалификации Артём Шабанов на ToyotaMark 2 Yaponchik и белорусский пилот Кирилл Мацкевич на BMW E92, занявший вторую строчку в списке первого соревновательного дня. Победу одержал Шабанов. Третьим стал представитель команды TimeUp Леонид Шнайдер, выступавший на Toyota Mark 2 jzx90 Rage.

SDC Фото: sochidriftchallenge.ru

В командном зачете призовой подиум сформировался следующим образом:

1 место – TimeUp

2 место – Культура Заноса

3 место – Oofkosdriftteam

Третий и четвертый этапы SDC впервые состоятся в сдвоенном формате на комплексе трамплинов «Русские горки» в г. Сочи: 23 и 24 марта пройдут соревновательные дни 3-го этапа и сразу через неделю пилоты встретятся на 4-ом этапе 30 и 31 марта.