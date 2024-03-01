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Макс Ферстаппен: поул был немного неожиданным

Макс Ферстаппен: поул был немного неожиданным
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что для него стало неожиданностью завоевание поул-позиции на Гран-при Бахрейна.

«Это было весело. Трасса имела хорошее сцепление с машиной, но ветер последние два дня мешал собрать идеальный круг. Это повторилось и в квалификации. Было сложно выжать максимум в третьем сегменте, так что я очень рад оказаться на поуле. Это было немного неожиданно, но, к счастью, в квалификации машина подошла нам, и я чувствую себя довольным.

Гонка обещает быть напряженной. Мы хорошо выглядим, но посмотрим, как будет завтра. Я уверен, что мы сможем провести сильную гонку», – заявил Макс Ферстаппен в интервью на Sky Sports после окончания квалификации.

Гонка Гран-при Бахрейна начнется в субботу в 18:00 по московскому времени.

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