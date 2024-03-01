«Я немного разочарован». Шарль Леклер – о втором месте в квалификации

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что он разочарован вторым местом в квалификации на Гран-при Бахрейна.

«Я немного разочарован, но в целом мы провели хорошую квалификацию. Уик-енд складывался для нас сложно. Мы пробовали немало вещей на свободных заездах, но я все же нашел хорошие настройки к середине квалификации.

Первый сегмент был немного сложным. К сожалению, мы использовали два новых софта, поставив под угрозу третий сегмент, но в целом это довольно хорошая квалификация, хорошее начало года. Мы находимся в лучшем положении по сравнению с прошлым годом, так что всё это хорошо. Теперь нам нужно завтра показать хороший гоночный темп.

Думаю, во втором сегменте я показал чуть лучший результат, чем Макс в третьем, так что наша машина быстра. В Q3 мы немного потеряли темп на шинах комплекта C3.

Мы все еще считаем, что «Ред Булл» немного впереди, я имею в виду в гоночном темпе. Посмотрим, если будет возможность, я воспользуюсь ею», — заявил Шарль Леклер в интервью на Sky Sports.