Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл: нас ждёт острая борьба, но не с Максом

Джордж Расселл: нас ждёт острая борьба, но не с Максом
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ожидает острую борьбу в завтрашней гонке Гран-при Бахрейна, но не с победителем квалификации Максом Ферстаппеном.

«Все на фабрике проделали потрясающую работу, чтобы дать нам с Льюисом машину, которая нам подходит. Пока Макс всё ещё впереди, и нам ещё многое предстоит наверстать. Если вспомнить на наши квалификации в Бахрейне за последние два года, завтрашний старт с третьего места – это отличный результат.

Мы сделали большой шаг вперед по скорости в квалификационном режиме, надеюсь, не в ущерб гоночному темпу. Завтра будет острая борьба между всеми, кроме Макса. В настоящий момент «Ред Булл» очень сильны, Макс отлично справляется со своей работой. И у него есть новые шины. В гонке нам придется бороться за второе место. Но это первая гонка сезона, будем надеяться на какие-то сюрпризы», — заявил по окончании квалификации Расселл.

Материалы по теме
Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Бахрейна, Леклер и Расселл — в тройке сильнейших
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android