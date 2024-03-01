Джордж Расселл: нас ждёт острая борьба, но не с Максом

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ожидает острую борьбу в завтрашней гонке Гран-при Бахрейна, но не с победителем квалификации Максом Ферстаппеном.

«Все на фабрике проделали потрясающую работу, чтобы дать нам с Льюисом машину, которая нам подходит. Пока Макс всё ещё впереди, и нам ещё многое предстоит наверстать. Если вспомнить на наши квалификации в Бахрейне за последние два года, завтрашний старт с третьего места – это отличный результат.

Мы сделали большой шаг вперед по скорости в квалификационном режиме, надеюсь, не в ущерб гоночному темпу. Завтра будет острая борьба между всеми, кроме Макса. В настоящий момент «Ред Булл» очень сильны, Макс отлично справляется со своей работой. И у него есть новые шины. В гонке нам придется бороться за второе место. Но это первая гонка сезона, будем надеяться на какие-то сюрпризы», — заявил по окончании квалификации Расселл.