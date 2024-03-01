Хэмилтон объяснил, почему проиграл Расселлу в квалификации Гран-при Бахрейна

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при Бахрейна.

«Было не здорово. Но в целом я воодушевлён. Думаю, позиция Джорджа и темп были яркими моментами, и надо отдать должное команде. Потрясающе иметь машину, с которой мы можем сражаться. Это позволяет разгораться огню внутри нас, гонщиков.

Что касается меня, то Боно и все остальные проделали отличную работу, но у меня были проблемы в квалификации. Вчера всё было хорошо. У нас с Джорджем были одинаковые настройки, но потом он пошёл влево, а я вправо. Определённо, шаг вправо не был хорош для темпа на одном круге, но с ним мне было комфортнее при большой загрузке топливом, так что я надеюсь, что это найдёт своё отражение завтра. Определённо, [в настройках] я пожертвовал сильнее, чем рассчитывал, но надеюсь, что завтра это окупится", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.