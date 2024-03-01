Ландо Норрис рассказал о своих ошибках в Q3 в Бахрейне

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о своих ошибках в последнем сегменте квалификации на Гран-при Бахрейна.

«Я допустил ошибку в первом и четвертом поворотах, поэтому мой первый сектор был, вероятно, на три десятых хуже, чем мог бы быть. Если бы я улучшил результат хотя бы на одну десятую секунды, то был бы на четыре позиции выше. У меня смешанные чувства. Машина ехала всё лучше и лучше, особенно когда утих ветер, всё было прекрасно, приятно было пилотировать. Но я просто не сделал то, что должен был.

Сложно загадывать на завтра. Я пока не проезжал больше 12 или 13 кругов подряд, ведь у нас были определённые проблемы на тестах. Но на вчерашних заездах мы собрали много данных, я многое понял, у нас есть хороший темп», — заявил по окончании квалификации Ландо Норрис.