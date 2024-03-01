Окон обратился к «Альпин» на фоне провала в стартовой квалификации сезона

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон обратился к своей команде по радио сразу после окончания первого сегмента квалификации Гран-при Бахрейна, в котором он и Пьер Гасли показали два худших результата.

«Это только первый этап, только первый этап. Мы продолжаем работать на полную. Гонка завтра. Я верю в вас ребята», — сказал Окон.

После квалификации Окон заявил, что для «Альпин» очень важно сохранять веру в себя.

«Это очень важно. Нам не нравится нынешняя ситуация, никому не нравится быть в хвосте. Эта команда несколько лет назад создавала машину, выигрывавшую гонки, эти идеи появлялись в том же месте, что сегодня: в Вири и Энстоуне. Так что мы можем всё это повторить, и я верю, что команда сделает шаг вперёд», — приводит слова Окона Motorsport.