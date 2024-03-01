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Карлос Сайнс удивлён тем, что не смог прибавить в третьем сегменте квалификации

Карлос Сайнс удивлён тем, что не смог прибавить в третьем сегменте квалификации
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Бахрейна.

«Мы были очень сильны с начала первого сегмента — было похоже на первую практику и тесты. Всё было очень хорошо на быстром круге. Во втором сегменте мой круг был очень консервативным, я пытался сберечь комплект шин на гонку. Я думал, что у меня в запасе оставались две-три десятые перед третьим сегментом. Но, по какой-то причине, эти десятые после второго сегмента не появились.

Это показывает, что, возможно, нужно что-то изучить по итогам третьего сегмента, потому что в нём мы не добились обычного прогресса. За исключением этого я очень доволен машиной. Я доволен прогрессом команды. Теперь время гоняться!" — приводит слова Сайнса RacingNews365.

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