Тото Вольф: мы настраивали машину под гонку, завтра должно быть лучше

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф позитивно оценил результаты своих пилотов в квалификации на Гран-при Бахрейна, отметив, что команда настраивала машины в основном под завтрашнюю гонку.

«Я думаю, третье место это нормально. Мы считали, что у нас будет немного больше темпа, три десятых от поула. Вчера ситуация была лучше, но мы настроили машину под гонку, по крайней мере, мы на это надеемся. Что ж, имея третье и девятое места на старте, завтра мы надеемся на большее.

Льюис не так далеко. Нужно заставить работать шины, так можно сократить разницу в темпе до двух-трех десятых, и тогда мы будем в борьбе.

Сегодняшние изменения в настройках повлияли на темп. Вначале мы думали, что слишком сильно пожертвовали темпом ради завтрашней гонки, но к концу квалификации у Джорджа всё сложилось вполне нормально. Завтра должно быть лучше, но мы всё ещё изучаем машину», — отметил Тото Вольф.