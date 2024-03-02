Стролл объяснил, почему, в отличие от Алонсо, не вошёл в топ-10 квалификации ГП Бахрейна

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл заявил, что трафик помешал ему пробиться в третий сегмент квалификации на Гран-при Бахрейна.

«Наша новая машина AMR24 хорошо показала себя в квалификации. Это является результатом работы по подбору настроек, которую мы проделали во время предсезонных тестов.

В первом сегменте квалификации я проехал хороший круг и был доволен своим темпом, но затем по ходу решающего круга во втором сегменте я попал в трафик в 13-м повороте. Эта потеря может быть причиной непопадания в третий сегмент. Когда пелотон такой плотный важна каждая десятая доля секунды.

Такая плотность должна сделать завтрашнюю гонку интересной. Я постараюсь хорошо стартовать, и затем развить успех», — приводит слова Лэнса Стролла пресс-служба команды «Астон Мартин».

Лэнс Стролл показал в квалификации 12-й результат, тогда как его напарник по команде Фернандо Алонсо стал шестым.