Вольф высказался о Феттеле, которого связывают с возможным переходом в «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о четырёхкратном чемпионе Формулы-1 Себастьяне Феттеле, который завершил карьеру по окончании сезона-2022. Ранее сообщалось, что Феттель может занять место Льюиса Хэмилтона после нынешнего сезона – в 2025 году британский гонщик отправится в «Феррари».

«Себастьян – отличный парень и настоящий гигант в этом виде спорта», — приводит слова Вольфа Motorsport-Total со ссылкой на Sky Sport Germany.

Кроме того, босс немецкой команды отметил, что в последнее время получает множество звонков с незнакомых номеров: «Иногда я задаюсь вопросом: должен ли я снять трубку или лучше этого не делать».

Ранее Феттель высказался о возможности вернуться в Формулу-1.