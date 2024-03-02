Президент ФИА — о внимании СМИ к делу Хорнера: это наносит ущерб спорту

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем считает, что внимание мировых СМИ вокруг скандала с руководителем команды «Ред Булл» Кристианом Хорнером идёт во вред автоспорту.

«Это наносит ущерб спорту. Это наносит ущерб на человеческом уровне», — приводит слова главы ФИА The Financial Times.

Напомним, в среду расследование в отношение Хорнера закончилось. Кристиан был оправдан. Однако на следующий день появилась новость, согласно которой архив с Google Disk, якобы содержащий доказательства его вины, был разослан сотне журналистов Формулы-1, другим руководителям команд, Liberty Media, генеральному директору Ф-1 Стефано Доменикали и некоторым другим.

Хорнер опроверг обвинения и отказался комментировать вчерашнюю утечку, которую он назвал «анонимными домыслами». Команда «Ред Булл» поддерживает результаты своего расследования, которое, как она настаивает, было «тщательным и справедливым».