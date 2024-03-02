Фредерик Вассёр оценил уровень «Ред Булл» в новом сезоне Формулы-1

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказал мнение, что австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» в нынешнем сезоне может не обладать тем преимуществом перед соперниками, которое у него было годом ранее.

«Судя по тому, что мы видели, кажется, что в этом году у «Ред Булл» не будет такого преимущества, которое было у них годом ранее. Возможно, больше команд смогут оказать на них давление в момент, когда им придётся принимать конкретные стратегические или организационные решения», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда «Ред Булл» завоевала Кубок конструкторов, выиграв 21 Гран-при из 22 и заработав 860 очков, более чем на 400 очков опередив занявший второе место в командном зачёте «Мерседес».