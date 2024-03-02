Хэмилтон: машина действительно фантастическая

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался в восторге от нового болида Mercedes W15.

«Машина (имеется в виду модель Mercedes W15. — Прим. «‎Чемпионата») действительно фантастическая. Чувствуется, что болид значительно улучшился по сравнению с моделями предыдущих лет, он более стабильный, за рулём гораздо комфортнее. Однако нам все ещё предстоит проделать большую работу, но то, что Джордж (Расселл) на три десятые секунды отстаёт от «Ред Булл», от Макса (Ферстаппена), это невероятно.

Это показывает, что всё возможно, и я думаю, что мы просто должны продолжать повышать производительность. Я имею в виду, что это наша модель, значит, мы определённо сможем дальше прогрессировать в том же духе до конца сезона», — приводит слова Хэмилтона портал Total Motosport.

Напомним, вчера на квалификационном этапе Гран-при Бахрейна Льюис Хэмилтон пришёл к финишу девятым, в то время как его напарник по команде Джордж Расселл завершил заезд на третьей позиции. Всего за рулём нового болида Льюис принял участие в четырёх заездах.