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Фредерик Вассёр высказался о предстоящей гонке Гран-при Бахрейна

Фредерик Вассёр высказался о предстоящей гонке Гран-при Бахрейна
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр дал комментарий по поводу предстоящей гонки Гран-при Бахрейна. Она состоится сегодня, 2 марта. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

«В гонке мы сосредоточимся в первую очередь на себе: нам нужно убедиться, что машина будет более стабильна в управлении шинами. Посмотрим, что мы в итоге сумеем показать. Первостепенная цель – не упустить ни единого очка на нашем пути», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.

Напомним, по итогам квалификации пилот «Феррари» Шарль Леклер был вторым, а другой гонщик «Скудерии», Карлос Сайнс, – четвёртым. Поул завоевал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

Ранее Вассёр поделился мнением об уровне «Ред Булл» в новом сезоне Формулы-1.

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