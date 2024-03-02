Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис рассказал, как упустил возможность стартовать в гонке ГП Бахрейна с первого ряда

Норрис рассказал, как упустил возможность стартовать в гонке ГП Бахрейна с первого ряда
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что из-за потери времени в последнем сегменте на четвёртом и пятом поворотах квалификации Гран-при Бахрейна пытался ускорить темп, из-за чего допускал ещё больше ошибок. В итоге британский гонщик был седьмым. Поул завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Я чувствовал, что хочу ещё немного поднажать. Это было неправильно. Я снова заплатил цену в четвёртом повороте и допустил ещё несколько ошибок. Но, честно говоря, машина была достаточно хороша для того, чтобы оказаться в первом ряду. Да, я разочарован и считаю, что не справился с задачей. Однако команда проделала отличную работу. Ощущения от машины потрясающие. Так что в этом плане я доволен», — приводит слова Норриса RaceFans.

Материалы по теме
Стартует новый сезон Формулы-1 — кто станет главным соперником Ферстаппена? LIVE!
Live
Стартует новый сезон Формулы-1 — кто станет главным соперником Ферстаппена? LIVE!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android