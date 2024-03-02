Экс-руководитель «Альпин» Зафнауэр высказался о команде после провала в начале сезона

Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр поделился мнением о сложностях команды в нынешнем сезоне Формулы-1. Ранее многие эксперты заявляли, что новый автомобиль «Альпин» является худшим среди всех гоночных коллективов. Зафнауэр покинул команду летом прошлого года. Вместе с ним «Альпин» уволила спортивного директора Алана Пермейна.

«Секундомер не лжёт. Команда выглядит не очень конкурентоспособно. Я понимаю это. Думаю, принятие не очень хороших решений на высшем уровне… увольнение людей и отсутствие комфорта в команде с точки зрения психологии приводят к результату, который заметен впоследствии. Но, конечно, в Формуле-1 не бывает просто. Многое нужно делать правильно, а, если случается какая-то ошибка, вас кусают», — приводит слова Зафнауэра Racingnews365 со ссылкой на Viaplay NL.