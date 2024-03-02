Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В гонке Гран-при Бахрейна под Льюисом Хэмилтоном сломалось сиденье

В гонке Гран-при Бахрейна под Льюисом Хэмилтоном сломалось сиденье
Аудио-версия:
Комментарии

На машине «Мерседес» Льюиса Хэмилтона в гонке на Гран-при Бахрейна сломалось сиденье. Семикратный чемпион Формулы-1 сообщил об этом по радио своей команде.

«Моё сиденье сломано», — коротко сказал британский гонщик по радио.
«Ок, принято», — ответил ему гоночный инженер.

Еще есть информация от телекомментаторов, что при движении вплотную позади соперника, машины «Мерседес» сильно перегреваются.

Льюис Хэмилтон стартовал в сегодняшней гонке с девятой позиции. На данный момент он идёт на восьмой позиции. По ходу гонки он смог обогнать пилота «Альпин» Фернандо Алонсо.

Напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Джордж Расселл идёт на данный момент на четвёртой позиции. Он стартовал третьим, но пропустил вперед Серхио Переса из «Ред Булл» и Карлоса Сайнса из «Феррари».

Материалы по теме
Формула-1, Гран-при Бахрейна — 2024: онлайн-трансляция гонки начнётся в 17:55
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android