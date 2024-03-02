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В гонке Гран-при Бахрейна под Льюисом Хэмилтоном сломалось сиденье

На машине «Мерседес» Льюиса Хэмилтона в гонке на Гран-при Бахрейна сломалось сиденье. Семикратный чемпион Формулы-1 сообщил об этом по радио своей команде.

«Моё сиденье сломано», — коротко сказал британский гонщик по радио.

«Ок, принято», — ответил ему гоночный инженер.

Еще есть информация от телекомментаторов, что при движении вплотную позади соперника, машины «Мерседес» сильно перегреваются.

Льюис Хэмилтон стартовал в сегодняшней гонке с девятой позиции. На данный момент он идёт на восьмой позиции. По ходу гонки он смог обогнать пилота «Альпин» Фернандо Алонсо.

Напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Джордж Расселл идёт на данный момент на четвёртой позиции. Он стартовал третьим, но пропустил вперед Серхио Переса из «Ред Булл» и Карлоса Сайнса из «Феррари».