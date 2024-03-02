«Невероятно!» Ферстаппен эмоционально отреагировал на победу в Бахрейне

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, сегодня, 2 марта, выигравший Гран-при Бахрейна, высказался о своём выступлении.

«Невероятно! Думаю, сегодня мы выступили сильнее, чем ожидали. Машиной было приятно управлять на каждом из составов. Темп был хорошим, и гоняться сегодня было особенно приятно. Мы избежали проблем, отличное начало года, лучше и быть не могло.

Такие дни всегда особенные, нечасто бывает, когда всё идёт идеально, а ты един с машиной. Старт прошёл хорошо, нужно было защитить внутреннюю траекторию, а затем оставалось лишь сконцентрироваться на собственной гонке. Впереди длинный сезон, пара дней отдыха и снова в путь», — сказал Ферстаппен после выступления.