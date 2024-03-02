Юки Цунода устроил перепалку с командой в гонке Гран-при Бахрейна

Пилот «РБ» Юки Цунода резко повздорил со своей командой под финиш гонки на Гран-при Бахрейна.

Юки шел на 13-ё позиции. Но команда практически приказала ему пропустить без борьбы напарника Даниэля Риккардо, у которого были более мягкие шины Софт и потенциально более высокий темп.

Инженер «РБ»: «Мы решили поменять вас с Даниэлем местами»

Юки Цунода: «Вы шутите?!»

Спустя мгновения он добавил: «Да, спасибо парни, я ценю это!»

И еще спустя: «Ему нужно бы ехать побыстрее»

Инженер: «Говорю четко, просто делай свою работу максимально хорошо!»

Юки: «А он не очень то и быстр».

Инженер: «Мы смотрим».

После финиша Цунода чуть не протаранил машину австралийца Даниэля Риккардо, который в итоге так и не прошел никого из остальных соперников.