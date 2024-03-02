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Юки Цунода устроил перепалку с командой в гонке Гран-при Бахрейна

Юки Цунода устроил перепалку с командой в гонке Гран-при Бахрейна
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Пилот «РБ» Юки Цунода резко повздорил со своей командой под финиш гонки на Гран-при Бахрейна.

Юки шел на 13-ё позиции. Но команда практически приказала ему пропустить без борьбы напарника Даниэля Риккардо, у которого были более мягкие шины Софт и потенциально более высокий темп.

Инженер «РБ»: «Мы решили поменять вас с Даниэлем местами»
Юки Цунода: «Вы шутите?!»
Спустя мгновения он добавил: «Да, спасибо парни, я ценю это!»
И еще спустя: «Ему нужно бы ехать побыстрее»
Инженер: «Говорю четко, просто делай свою работу максимально хорошо!»
Юки: «А он не очень то и быстр».
Инженер: «Мы смотрим».

После финиша Цунода чуть не протаранил машину австралийца Даниэля Риккардо, который в итоге так и не прошел никого из остальных соперников.

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