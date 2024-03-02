Сайнс: третье место – не то, что хочет «Феррари»

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс прокомментировал выступление в гонке Гран-при Бахрейна, состоявшейся сегодня, 2 марта. Напомним, Сайнс финишировал третьим.

«Старт не был идеальным, но дальше всё пошло хорошо. Я обогнал две или три машины по пути к подиуму. Третье место это всё равно не то, чего мы хотим, но мы явно добились прогресса.

На «харде» мне было комфортнее, он меньше перегревался. «Ред Булл» сделали иной выбор стратегии, но нам больше подошёл такой вариант. Посмотрим, что ждёт нас в будущем. Ожидаю, что на скоростных трассах соперники будут сильны, но и мы прибавили на трассах подобного типа», — сказал Сайнс после выступления.