Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен захватил лидерство, очки заработали пять команд

По итогам Гран-при Бахрейна Формулы-1 победитель гонки Макс Ферстаппен стал лидером общего зачёта. С учётом бонусного балла за быстрейший круг на счету трёхкратного чемпиона мира 26 очко. В Кубке конструкторов «Ред Булл» лидирует с преимуществом в 17 очков от «Феррари».

Формула-1. Личный зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 26 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 18.

3. Карлос Сайнс («Феррари») — 15.

4. Шарль Леклер («Феррари») -12.

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 10.

6. Ландо Норрис («Макларен») — 8.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 6.

8. Оскар Пиастри («Макларен») — 4.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 2.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») -1.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 44 очка.

2. «Феррари» — 27.

3. «Мерседес» — 16.

4. «Макларен» — 12.

5. «Астон Мартин» — 3.

6. «Кик-Заубер» — 0.

7. «Хаас» — 0.

8. «РБ» — 0.

9. «Уильямс» — 0.

10. «Альпин» — 0.