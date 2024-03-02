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Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен захватил лидерство, очки заработали пять команд

Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен захватил лидерство, очки заработали пять команд
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По итогам Гран-при Бахрейна Формулы-1 победитель гонки Макс Ферстаппен стал лидером общего зачёта. С учётом бонусного балла за быстрейший круг на счету трёхкратного чемпиона мира 26 очко. В Кубке конструкторов «Ред Булл» лидирует с преимуществом в 17 очков от «Феррари».

Формула-1. Личный зачёт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 26 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 18.
3. Карлос Сайнс («Феррари») — 15.
4. Шарль Леклер («Феррари») -12.
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 10.
6. Ландо Норрис («Макларен») — 8.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 6.
8. Оскар Пиастри («Макларен») — 4.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 2.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») -1.

Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 44 очка.
2. «Феррари» — 27.
3. «Мерседес» — 16.
4. «Макларен» — 12.
5. «Астон Мартин» — 3.
6. «Кик-Заубер» — 0.
7. «Хаас» — 0.
8. «РБ» — 0.
9. «Уильямс» — 0.
10. «Альпин» — 0.

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