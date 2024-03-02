Льюис Хэмилтон: мы дальше от «Ред Булл», чем считали

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о негативных и позитивных моментах для его команды на Гран-при Бахрейна.

«Лично я чувствую себя прекрасно в функциональном плане. Зимние тренировки прошли не зря.

Вероятно, в команде чувствуется небольшое разочарование. Я определенно надеялся, что этот уик-энд мы проведём лучше, но гонка сложилась для нас тяжело. Была плотная борьба, были проблемы с машиной. Мы дальше от «Ред Булл», чем считали, так что нам предстоит многое улучшить.

Да, сегодня пришлось побороться с машиной, но в целом она надежна. Думаю, если бы я квалифицировался лучше, то сегодня финишировал бы на пару позиций впереди. У меня был сильный заключительный отрезок гонки. Я узнал много нового о машине, и уверен, что команда сможет улучшить её», — сказал Хэмилтон после финиша.