«Всё возможно». Вольф – о гипотетическом переходе Ферстаппена в «Мерседес»

После окончания Гран-при Бахрейна руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа видели в паддоке вместе с отцом Макса Ферстаппена Йосом. На вопрос журналистов, можно ли ожидать перехода трехкратного чемпиона Формулы-1 в немецкую команду, Вольф сказал, что «всё возможно».
«Я знаю Йоса уже 25 лет, наши отношения переживали взлёты и падения, и я просто поздравлял его с победой его сына», — приводит слова Тото Вольфа Total Motorsport.
Затем ему задали прямой вопрос, возможен ли переход Макса Ферстаппена в «Мерседес» в 2025 году.
«Всё возможно», — ответил Вольф с улыбкой.
Ранее Тото Вольф заявлял журналистам, что уход Льюиса Хэмилтона в «Феррари» открывает «Мерседесу» возможность для смелого шага.
Отметим, что нынешний контракт Макса Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до 2028 года.