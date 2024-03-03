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«Всё возможно». Вольф – о гипотетическом переходе Ферстаппена в «Мерседес»

«Всё возможно». Вольф – о гипотетическом переходе Ферстаппена в «Мерседес»
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После окончания Гран-при Бахрейна руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа видели в паддоке вместе с отцом Макса Ферстаппена Йосом. На вопрос журналистов, можно ли ожидать перехода трехкратного чемпиона Формулы-1 в немецкую команду, Вольф сказал, что «всё возможно».

«Я знаю Йоса уже 25 лет, наши отношения переживали взлёты и падения, и я просто поздравлял его с победой его сына», — приводит слова Тото Вольфа Total Motorsport.

Затем ему задали прямой вопрос, возможен ли переход Макса Ферстаппена в «Мерседес» в 2025 году.
«Всё возможно», — ответил Вольф с улыбкой.

Ранее Тото Вольф заявлял журналистам, что уход Льюиса Хэмилтона в «Феррари» открывает «Мерседесу» возможность для смелого шага.

Отметим, что нынешний контракт Макса Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до 2028 года.

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