Вольф призывает руководство Формулы-1 действовать правильно в деле Хорнера

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал руководство Формулы-1 предпринять правильные действия на фоне продолжающегося скандала вокруг руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Давайте посмотрим, что произойдёт в ближайшие дни. Я очень надеюсь, что руководство, те, кто может налагать санкции, владельцы коммерческих прав предпримут правильные действия.

Но если я буду давать свою оценку того, как руководство справляется с этим делом, то это могут воспринять как борьбу за власть в Формуле-1. Это более серьёзная тема, чем разбирательство внутри какой-то одной команды, но я не хочу создавать впечатление, что парень из «Мерседеса» обсуждает парней из «Ред Булл», — приводит слова Вольфа Yahoo Sports.