Риккардо объяснил, почему не вернул позицию Цуноде на последнем круге

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо объяснил, почему на последнем круге не вернул позицию своему напарнику по команде Юки Цуноде. До этого японцу приказали пропустить вперёд Риккардо, так как у него были более мягкие шины «софт» и в надежде, что австралиец обгонит пилота «Хааса» Кевина Магнуссена, но он этого сделать не смог.

«13-е место или 14-е… Не знаю, волнует ли это какого-то гонщика. Лично меня – нет. Если бы команда сказала мне пропустить его перед финишем, я бы это сделал, потому что мне всё равно какое место, если оно не в очковой зоне. Если бы он отдал мне девятое место, то, наверное, можно было бы совершить обратный обмен, если бы я перед этим не смог подняться на восьмое. Но в данной ситуации это не имело смысла.

Да, произошёл небольшой конфликт, однако я не хочу, чтобы он задал плохой тон на сезон. Мы обсудим это, когда он успокоится. Надеюсь, он признает, что следовало пропустить меня на круг раньше», – приводит слова Даниэля Риккардо издание Racer.