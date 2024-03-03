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Риккардо объяснил, почему не вернул позицию Цуноде на последнем круге

Риккардо объяснил, почему не вернул позицию Цуноде на последнем круге
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Пилот «РБ» Даниэль Риккардо объяснил, почему на последнем круге не вернул позицию своему напарнику по команде Юки Цуноде. До этого японцу приказали пропустить вперёд Риккардо, так как у него были более мягкие шины «софт» и в надежде, что австралиец обгонит пилота «Хааса» Кевина Магнуссена, но он этого сделать не смог.

«13-е место или 14-е… Не знаю, волнует ли это какого-то гонщика. Лично меня – нет. Если бы команда сказала мне пропустить его перед финишем, я бы это сделал, потому что мне всё равно какое место, если оно не в очковой зоне. Если бы он отдал мне девятое место, то, наверное, можно было бы совершить обратный обмен, если бы я перед этим не смог подняться на восьмое. Но в данной ситуации это не имело смысла.

Да, произошёл небольшой конфликт, однако я не хочу, чтобы он задал плохой тон на сезон. Мы обсудим это, когда он успокоится. Надеюсь, он признает, что следовало пропустить меня на круг раньше», – приводит слова Даниэля Риккардо издание Racer.

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