Ральф Шумахер: «Ред Булл» может быстро развалиться, ущерб бренду огромен

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер считает, что чемпионская команда «Ред Булл» может развалиться из-за бушующего скандала вокруг её руководителя Кристиана Хорнера.

«То, что Макс Ферстаппен после победы никак не упомянул Хорнера, о многом говорит. Я также считаю, что Макс был не вполне доволен. История ещё не окончена. Либо им всем придётся извиниться друг перед другом, либо кому-то придётся уйти. Бренду нанесён огромный ущерб и на кону стоит спортивное будущее команды «Ред Булл».

В этой команде сейчас большой переполох, и я могу допустить, что Макс решит что-то поменять. Структура команды очень хрупкая и всё может очень быстро развалиться. Ньюи добился всего и просто хочет спокойно делать машины. Если он уйдёт, то Хорнер останется один за чертёжной доской. Им нужно вернуть мир в команду», — приводит слова Шумахера F1-Insider.