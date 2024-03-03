Вассёр: мы сократили 50% отставания от «Ред Булл» в Бахрейне

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги выступления команды на первом Гран-при сезона, который прошёл с 29 февраля по 2 марта в Бахрейне.

«Можно сказать, что гонка оставила смешанные чувства. Положительный момент заключается в том, что мы были в состоянии завоевать поул-позицию, проехав быстрейший круг квалификации. Вероятно, мы сократили 50% отставания от «Ред Булл» по сравнению с прошлым годом, тогда мы были в 50 секундах.

Негатив же заключается в том, что этого недостаточно. Также у нас опять возникло слишком много проблем. Нам необходимо решить проблему с тормозами в машине Шарля», — приводит слова Вассёра издание Autosport.

Ранее Шарль Леклер объяснил, почему не смог побороться за подиум на Гран-при Бахрейна.